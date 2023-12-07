«Аль-Иттихад» без Бензема проиграл «Дамаку» и упустил возможность обогнать «Аль-Ахли»

Сегодня, 7 декабря, состоялся матч 16-го тура Саудовской Про-Лиги между «Дамаком» и «Аль-Иттихадом». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Аль-Иттихад» проиграл «Дамаку» со счётом 1:3, а бывший нападающий мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема пропустил данную встречу.
В самом начале игры, на 12-й минуте, Жорж-Кевин Н'Куду открыл счёт в матче, выведя «Дамак» вперёд. Под конец первой половины, на 45+3-й минуте, Абдерразак Хамдалла сравнял счёт, реализовав пенальти. Однако почти сразу, на 45+7-й минуте, Жорж-Кевин Н'Куду оформил дубль и вновь вывел «Дамак» вперёд. В начале второго тайма, на 46-й минуте, Марсело Гроэ забил автогол, чем удвоил преимущество хозяев. Матч так и закончился — 3:1, уверенная победа «Дамака».
После результата этого матча «Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Дамак» же находится на шестой строчке, заработав 24 очка в 16 встречах.
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