Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение лондонской команды в матче с «Эвертоном».

«Футбол заключается в забивании голов, а мы были недостаточно точны перед воротами. Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, «Челси» был лучше, но не получил того, чего хотел.

Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно попытаться улучшить ситуацию и на трансферном рынке.

Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок», – приводит слова Почеттино BBC.

10 декабря прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0. После результата данного матча «Эвертон» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.