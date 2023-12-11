Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Эвертоном»

Почеттино прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Эвертоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение лондонской команды в матче с «Эвертоном».

«Футбол заключается в забивании голов, а мы были недостаточно точны перед воротами. Я очень расстроен. Мы не набрали очко, которое заслужили. Думаю, «Челси» был лучше, но не получил того, чего хотел.

Это был тот матч, в котором нужно было побеждать. Нам надо исправить эту проблему, проанализировать реальность. Нужно попытаться улучшить ситуацию и на трансферном рынке.

Травма Риса Джеймса? Он почувствовал дискомфорт в сухожилии. Ему неприятно снова получить травму. Это важный игрок», – приводит слова Почеттино BBC.

10 декабря прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0. После результата данного матча «Эвертон» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Челси» проиграл «Эвертону» и опустился на 12-е место в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android