Промес, Сперцян и Сафонов — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака» (трое футболистов). Также в сборную вошли по двое игроков «Краснодара» и «Рубина». У остальных клубов — «Локомотива», «Сочи», «Динамо» и «Зенита» — оказалось по одному представителю. Тренером символической сборной мы выбрали Гильермо Абаскаля («Спартак»).
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)
Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)
Центральный защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)
Центральный защитник: Игор Вуячич («Рубин»)
Правый полузащитник: Густаво Мантуан («Зенит»)
Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа («Сочи»)
Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)
Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Левый полузащитник: Бителло («Динамо»)
Нападающий: Квинси Промес («Спартак»)
Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)
Главный тренер: Гильермо Абаскаль («Спартак»)
Подробнее о символической сборной 18-го тура можно почитать по ссылке: