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Промес, Сперцян и Сафонов — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака» (трое футболистов). Также в сборную вошли по двое игроков «Краснодара» и «Рубина». У остальных клубов — «Локомотива», «Сочи», «Динамо» и «Зенита» — оказалось по одному представителю. Тренером символической сборной мы выбрали Гильермо Абаскаля («Спартак»).

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Центральный защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)

Центральный защитник: Игор Вуячич («Рубин»)

Правый полузащитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа («Сочи»)

Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Левый полузащитник: Бителло («Динамо»)

Нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Главный тренер: Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Подробнее о символической сборной 18-го тура можно почитать по ссылке: