«Мы гарантировали себе прописку в лиге». Тренер «Жироны» — о победе над «Барселоной»

Главный тренер «Жироны» Мигель Мичел прокомментировал победу над «Барселоной» в матче 16-го тура Ла Лиги – 4:2.

«Очень счастлив, потому что мы обыграли отличную «Барсу». Это была игра о деталях. Мы всё правильно сделали. Они начали очень сильно, но мы открыли счёт в ходе контратаки. Счёт 1:0 успокоил нас. Соперник быстро сравнял его. Мы хорошо владели мячом, хотя забить могли в любой момент. Равный матч, с моментами.

Лидерство, 100 матчей в первом дивизионе. Я впервые победил «Барсу», и «Жирона» победила «Барсу». Были моменты, когда моих игроков подводили ноги, потому что темп игры был очень высок. У них был жестокий менталитет.

Это особая победа. Было очень тяжело. Соперник нас изумил. Эта «Жирона» имеет душу и верит, что может нанести поражение любому сопернику. Мы знали, что нас ждёт большое давление. Мы увидели отличную команду и ту, какой мы хотим быть. Это была игра, в которой могло произойти что угодно.

Чемпионство? Мы идём от матча к матчу. Я думаю, мы уже гарантировали себе математические шансы сохранить прописку в Ла Лиге. Это была наша цель. Мы доминировали во всех играх, кроме матча против «Реала». Сейчас мы лидеры, но это очень тяжело. Мы должны бороться, чтобы быть в еврокубках в следующем сезоне», — цитирует тренера Marca.