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Защитник ЦСКА Лукин — о голе «Краснодара»: на таком уровне это непозволительно

Защитник ЦСКА Лукин — о голе «Краснодара»: на таком уровне это непозволительно
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Второй тайм мы тоже хорошо провели, не только первый был хорош. Мы больше заслужили гол, но это игра.

Пропущенный гол — потеря концентрации, но на таком уровне это непозволительно. Будем работать над тем, чтобы такого не повторялось», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар забил единственный мяч на 90-й минуте встречи. Хозяева поля быстро разыграли угловой, к чему игроки ЦСКА оказались не готовы, и полузащитник Никита Кривцов отправил мяч в сетку ворот.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кривцов – 90'    
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