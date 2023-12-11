Защитник ЦСКА Лукин — о голе «Краснодара»: на таком уровне это непозволительно
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России.
«Второй тайм мы тоже хорошо провели, не только первый был хорош. Мы больше заслужили гол, но это игра.
Пропущенный гол — потеря концентрации, но на таком уровне это непозволительно. Будем работать над тем, чтобы такого не повторялось», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар забил единственный мяч на 90-й минуте встречи. Хозяева поля быстро разыграли угловой, к чему игроки ЦСКА оказались не готовы, и полузащитник Никита Кривцов отправил мяч в сетку ворот.
После 18 туров ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).
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