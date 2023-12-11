Защитник ЦСКА Лукин высказался о выходе в основном составе в трёх матчах подряд

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал выходы в трёх матчах подряд в стартовом составе армейского клуба.

«Три игры подряд в основе? Благодарен штабу за доверие в таких важных матчах. Буду делать всё возможное, чтобы дальше развиваться. Сейчас мы отдохнем, потом хорошо подготовимся, а следом исправим ситуацию в чемпионате», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лукин является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в € 250 тыс.

В нынешнем сезоне Лукин сыграл шесть матчей, результативными действиями не отметился.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).