«Ростов» набрал к зимнему перерыву на 15 очков меньше, чем в прошлом сезоне

Футбольный клуб «Ростов» по итогам первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина ушла на зимний перерыв, набрав 21 очко в 18 матчах. Это на 15 очков меньше, чем было у «Ростова» в прошлом сезоне в период зимней паузы.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно. В зоне вылета — калининградская «Балтика» (13) и «Сочи» (11).