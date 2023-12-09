«Ахмат» и «Ростов» не выявили победителя в матче 18-го тура РПЛ

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Игра началась в 16:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команда не смогли отметиться забитыми мячами. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью — 0:0.
В матче первого круга чемпионата России «Ростов» дома разгромил «Ахмат» со счётом 3:0. Тогда в составе хозяев голами отметились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.
На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (35).
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