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Игрок «Краснодара» Кривцов: даю слово, что максимально постараемся взять золото

Игрок «Краснодара» Кривцов: даю слово, что максимально постараемся взять золото
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Футболист «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что в команде все русские игроки смотрят нашумевший сериал «Слово пацана». Также Кривцов дал «слово пацана», что «быки» приложат максимум усилий для завоевания чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

«Слово пацана» в команде смотрят все, кроме иностранцев. Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. А какое даю? Что будем максимально стараться, потому что очень хотим в этом сезоне стать чемпионами», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.

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