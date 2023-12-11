В «Балтике» прокомментировали назначение Равиля Измайлова на пост гендиректора

Председатель попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников прокомментировал назначение Равиля Измайлова на пост генерального директора клуба. Функционер отметил богатый опыт и высокий уровень профессиональных качеств Измайлова.

«Равиль Камильевич – профессиональный топ-менеджер, за его плечами много ярких управленческих кейсов в бизнесе и спорте. В том числе успешное руководство спортивными объектами регионального и федерального уровня, вывод клуба-дебютанта в РПЛ с сохранением сильных позиций в последующих сезонах. Важно, что ему хорошо знаком Калининград – несколько лет он работал здесь, а также принимал участие в разработке генплана города и концепции стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 в составе комиссии при правительстве области и Федерации футбола Калининградской области. Уверен, новый руководитель поможет «Балтике» развить достижения, достигнутые его предшественником, и укрепить позиции в элите российского футбола. Желаем ему успехов!» – приводит слова Мясникова пресс-служба «Балтики».