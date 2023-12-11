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Хави — второй худший тренер «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет

Хави — второй худший тренер «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет
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Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави является вторым худшим наставником каталонцев по проценту побед за последние 15 лет. Об этом сообщает журналист Фран Мартинес в соцсети Х (ранее Twitter).

Процент побед Хави у руля сине-гранатовых составляет 62,16%. Даже экс-наставник клуба Энрике Сетьен одержал победы в 64% сыгранных матчей. По данному показателю Хави опережает только нидерландского тренера Рональда Кумана (58,2%).

После 16 сыгранных туров в испанской Ла Лиге «Барселона» набрала 34 очка и расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы. Каталонцы отстают от лидирующей «Жироны» на семь очков.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. В сезоне-2022/2023 каталонцы под руководством 43-летнего специалиста выиграли чемпионат Испании, а также стали обладателями Суперкубка страны.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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