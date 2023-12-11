«Зенит» может предложить € 25 млн за защитника «Сан-Паулу» Бералдо — Биспо

«Зенит» готовится сделать предложение о приобретении защитника бразильского «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо. Об этом сообщает Diário SPFC в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на журналиста Алекса Биспо.

По информации источника, сине-бело-голубые могут предложить € 25 млн за 20-летнего игрока линии обороны. Лукас — воспитанник «Сан-Паулу», за первую команду футболист играет с 2022 года. В основном составе «трёхцветных» защитник дебютировал 25 мая 2022 года в матче Южноамериканского кубка с перуанским клубом «Аякучо». 20 июля 2022 года Бералдо впервые сыграл в бразильской Серии A, появившись на поле в матче с «Интернасьоналом».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 6 млн.