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UOL: «Палмейрас» продал Артура в «Зенит» за € 15 млн

UOL: «Палмейрас» продал Артура в «Зенит» за € 15 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» и бразильский «Палмейрас» завершили сделку о продаже крайнего нападающего Артура в российский клуб. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, сине-бело-голубые заплатили за 25-летнего футболиста € 15 млн, а также ещё € 3 млн в качестве бонусной выплаты.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что Артур может присоединиться к санкт-петербургскому клубу. При этом сам игрок подтвердил, что получил предложение от сине-бело-голубых и заявил, что раздумывает над ним.

В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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