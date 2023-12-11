Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау — о двух поражениях подряд: мы были не в лучшей форме

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал два последних поражения «сорок» в матчах английской Премьер-лиги. В 15-м туре «Ньюкасл» уступил «Эвертону» (0:3), а в 16-м разгромно проиграл «Тоттенхэму» (1:4).

«Последние два матча выдались тяжёлыми, мы были не в лучшей форме. Сегодня мы выглядели физически уставшими (в матче с «Тоттенхэмом». — Прим. «Чемпионата»), и с этим мало что можно было поделать. Посмотрим, проанализируем этот матч, чтобы определиться с составом на среду», — приводит слова Хау BBC.

Накануне подопечные Эдди Хау уступили «Тоттенхэму» на выезде в матче 16-го тура АПЛ (1:4). По состоянию на сегодняшний день «сороки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Ньюкасл» сыграет с «Фулхэмом» на домашней арене.