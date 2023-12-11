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Только «Шеффилд» и «Лутон» набрали меньше очков на выезде в этом сезоне, чем «Ньюкасл»

Только «Шеффилд» и «Лутон» набрали меньше очков на выезде в этом сезоне, чем «Ньюкасл»
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«Ньюкасл Юнайтед» набрал всего пять очков в выездных матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Только «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» набрали меньше.

«Клинки», которых ранее в декабре возглавил Крис Уайлдер, заполучили только один турнирный балл в выездных играх чемпионата Англии сезона-2023/2024. «Лутон» — четыре очка. Кроме того, «Ньюкасл» в этом сезоне проиграл шесть игр — это уже больше, чем за весь прошлый сезон (пять матчей).

Накануне подопечные Эдди Хау уступили «Тоттенхэму» на выезде в матче 16-го тура АПЛ (1:4). По состоянию на сегодняшний день «сороки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Ньюкасл» сыграет с «Фулхэмом» на домашней арене.

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