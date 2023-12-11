Созин: «Сочи» и «Балтика» — главные кандидаты на прямой вылет из РПЛ

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин рассказал о главных разочарованиях в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сочи» – это главное удивление со знаком минус. Абсолютно потерянная команда, хотя перед сезоном ничего не предвещало беды. Кажется, никто не думал, что у них всё будет так плохо. Понятно, что впереди ещё 13 туров и многое может поменяться, но для меня очевидно: «Сочи» и «Балтика» – главные кандидаты на прямой вылет из РПЛ. «Балтике» надо что-то менять – все говорят, что команда играет «симпатично», но я не понимаю, о чём эти слова. Кто там выделяется? Кто у команды лидер? Как можно назвать этот футбол? Для меня это вопросы без ответов. Так что пока что, думаю, с аутсайдерами всё понятно. Но, повторюсь, зимний перерыв всё может перевернуть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».