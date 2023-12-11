Гендиректор «Спартака» Малышев: проведём переговоры с Джикией по новому контракту

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что московский клуб обсудит с защитником Георгием Джикией продление контракта. Пока, по словам Малышева, переговоры между сторонами не ведутся.

«На данный момент переговоры не проходили. Пройдут ли? Пройдут», — приводит слова Малышева издание «РБ Спорт».

Джикия — воспитанник московского «Локомотива». За «Спартак» защитник выступает с 2017 года после перехода из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл шесть игр в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в € 6,5 млн. «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с «Зенитом» на выезде.