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Чеферин собирается изменить устав УЕФА, чтобы остаться президентом до 2031 года

Чеферин собирается изменить устав УЕФА, чтобы остаться президентом до 2031 года
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Часть сотрудников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с действующим президентом организации Александером Чеферином хотят внести изменения в устав, чтобы продлить нахождение словенца во главе ассоциации до 2031 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Чеферин и его союзники работали над этими планами в течение нескольких месяцев, прежде чем официально предложили их на заседании исполкома перед жеребьёвкой чемпионата Европы в минувшие выходные с целью их ратификации на Конгрессе УЕФА в феврале следующего года.

Предлагаемые поправки, которые ещё не обнародованы, будут вынесены на голосование всех 55 стран-членов УЕФА на конгрессе в Париже, при этом для их внесения необходимо большинство в две трети из 28 голосов.

56-летний словенец стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года. 7 февраля 2019 года Чеферин был переизбран на новый срок. Его кандидатура набрала 55 из 55 возможных голосов. Во второй раз Александер был переизбран в текущем году. По нынешнему уставу срок полномочий Чеферина должен истечь в 2027 году.

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