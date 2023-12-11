«Рубин», недавно вернувшийся в РПЛ, обошёл ЦСКА в таблице на момент зимней паузы

Одним из открытий Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 стал казанский «Рубин». Команда, выступавшая в прошлом сезоне в Первой лиге, обошла ПФК ЦСКА в турнирной таблице РПЛ на момент зимней паузы в чемпионате.

Казанцы набрали 28 очков в 18 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице. У армейцев аналогичное количество баллов, но они находятся на строчку ниже из-за дополнительных показателей.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.