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Рахимов объяснил, за счёт чего «Рубин» обыграл «Балтику»

Рахимов объяснил, за счёт чего «Рубин» обыграл «Балтику»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, за счёт чего казанцы сумели обыграть «Балтику» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, игра проходила в Калининграде и завершилась победой «Рубина» со счётом 1:0. Благодаря этой победе казанский клуб обошёл «Спартак» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

«Балтика» играет достаточно агрессивно и неплохо, но есть определённые моменты, на которые мы обращали внимание. В первом тайме мы эти моменты хорошо использовали, когда выходили из обороны в атаку и когда меняли направление, очень много зон пространства мы находили в инсайдных позициях. Было много игр в стенку и фланговых атак», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в таблице нынешнего розыгрыша чемпионата России.

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