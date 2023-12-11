Агент Помазуна Сафонов: зимой будем работать над вариантами для Ильи

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Урала» Ильи Помазуна, рассказал о вариантах дальнейшего развития карьеры российского вратаря.

«Илья прибавил и поднялся на ступеньку выше как вратарь. Я рад его прогрессу. Будущее? Футболисты заработали отпуск, едут отдыхать, а остальное уже работа агента. Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Помазун провёл 18 матчей за «Урал» в рамках Российской Премьер-Лиги. Пять раз голкипер покидал поле без пропущенных мячей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 2,5 млн. «Урал» первую часть сезона-2023/2024 закончил на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков.