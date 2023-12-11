Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Швед вошёл в состав руководства «россонери»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба компании RedBird.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

«Милан» после 15 туров чемпионата Италии нынешнего сезона располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства «россонери» сыграют с «Монцей» на домашней арене.