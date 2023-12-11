Романо: Ибрагимович в ближайшее время войдёт в состав совета директоров «Милана»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович собирается завершить своё третье возвращение в стан «россонери». Швед войдёт в состав совета директоров, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Ибрагимович будет тесно сотрудничать с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы помочь клубу и группе в ближайшие месяцы или годы. Анонс и подробности ожидаются в ближайшее время.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.