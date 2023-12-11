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«ПСЖ» и Уоррен Заир-Эмери договорились о продлении контракта

«ПСЖ» и Уоррен Заир-Эмери договорились о продлении контракта
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Полузащитник Уоррен Заир-Эмери и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» достигли соглашения о продлении контракта, сообщает Footmercato.

По информации источника, стороны устно согласовали все условия и осталось только объявить об этом официально. При этом дата имеет огромное значение. Для того чтобы подписать пятилетний контракт, «ПСЖ» должен дождаться 18-летия игрока, которое наступит 8 марта.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок сыграл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и пятью голевыми передачами. Также в активе полузащитника один матч и один гол в составе основной сборной Франции. Действующий контракт Уоррена с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в € 50 млн.

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