Экс-игрок «Динамо» Уилкшир: впечатлён футболом, который показывает команда

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о результатах бело-голубых в первом круге нынешнего сезона.

«Пока у «Динамо» всё хорошо с результатами. Я впечатлён футболом, результатами, которые показывает команда, атмосферой в коллективе. Главное сейчас развивать, что они создали», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьем месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» (38 очков). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.