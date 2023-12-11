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Марцел Личка: отпуск? Как дети скажут, так и проведу его

Марцел Личка: отпуск? Как дети скажут, так и проведу его
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как планирует провести отпуск зимой.

«Я приеду домой, где схожу на один семинар для тренеров, которые получают лицензию UEFA Pro. Потом с друзьями на четыре-пять дней собираемся во Францию, и остаток отпуска проведу дома с детьми. Вот они и будут составлять план отпуска – что захотят, то папа и сделает», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьем месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» (38 очков). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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