Марцел Личка: отпуск? Как дети скажут, так и проведу его

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как планирует провести отпуск зимой.

«Я приеду домой, где схожу на один семинар для тренеров, которые получают лицензию UEFA Pro. Потом с друзьями на четыре-пять дней собираемся во Францию, и остаток отпуска проведу дома с детьми. Вот они и будут составлять план отпуска – что захотят, то папа и сделает», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьем месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» (38 очков). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.