Игрок «Пари НН» Стоцкий: из-за мороза перед матчем с «Зенитом» тренировались один день

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий заявил, что команда перед матчем 18-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (0:1) тренировалась всего один день.

«Сложно ли было тренироваться в мороз перед матчем с «Зенитом»? Да, тренировались один день за всю неделю. В Нижнем на той неделе было холодно, всё время шёл снег. Перед игрой два дня только работали в зале — и всё. Тяжеловато было в первые минуты игры против «Зенита», лично у меня ноги «подсели» сильно.

Можно ли в Нижнем Новгороде найти поле в мороз? Даже если найдёшь, тренироваться в -20 градусов не очень удобно. У нас и так заболело много людей. Если бы готовились на морозе, думаю, ещё недосчитались бы парочку», — приводит слова Стоцкого «РБ Спорт».

Напомним, единственный гол в матче забил Маттео Кассьерра на 15-й минуте. Колумбиец сине-бело-голубых замкнул прострел от Густаво Мантуана.