«Спартак» объявил о подписании второй футболистки в свою женскую команду

Сегодня, 11 декабря, московский «Спартак» в телеграм-канале представил вторую футболистку женской команды красно-белых. Ей стала полузащитница Ксения Коноваева.

Коноваева будет выступать в красно-белой команде под 33-м игровым номером. Ранее 17-летняя полузащитница всю карьеру выступала за «Рязань ВДВ», за который суммарно сыграла в 74 играх, отметившись девятью голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее московский «Спартак» в социальных сетях представил первую футболистку женского клуба. Ей стала защитница Карина Бакланова.

Московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Ранее женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.