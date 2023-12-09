Бывшая футболистка ЦСКА Карина Бакланова стала первым игроком женского «Спартака»

Московский «Спартак» в социальных сетях представил первую футболистку женского клуба. Ей стала защитница Карина Бакланова.

Отмечается, что она будет выступать в красно-белой команде под пятым игровым номером. Ранее 30-летняя Карина Бакланова играла за московское «Динамо». В карьерном списке защитницы «Россиянка», ЦСКА, «Измайлово» и «Чертаново».

В сезоне-2023 Российской Суперлиги Карина Бакланова провела за «Динамо» 25 матчей, в которых отметилась одной результативной передачей.

Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Ранее женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.