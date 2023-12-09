Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая футболистка ЦСКА Карина Бакланова стала первым игроком женского «Спартака»

Бывшая футболистка ЦСКА Карина Бакланова стала первым игроком женского «Спартака»
Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях представил первую футболистку женского клуба. Ей стала защитница Карина Бакланова.

Отмечается, что она будет выступать в красно-белой команде под пятым игровым номером. Ранее 30-летняя Карина Бакланова играла за московское «Динамо». В карьерном списке защитницы «Россиянка», ЦСКА, «Измайлово» и «Чертаново».

В сезоне-2023 Российской Суперлиги Карина Бакланова провела за «Динамо» 25 матчей, в которых отметилась одной результативной передачей.

Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Ранее женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.

Материалы по теме
«Будут большие трансферы. Это крутая история». Что известно о новом женском «Спартаке»
«Будут большие трансферы. Это крутая история». Что известно о новом женском «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android