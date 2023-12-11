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«Уфа» объявила об уходе Егорова. Ранее его заподозрили в перерасходе бюджета

«Уфа» объявила об уходе Егорова. Ранее его заподозрили в перерасходе бюджета
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Сегодня, 11 декабря, футбольный клуб «УФа» объявил об уходе генерального директора команды Александра Егорова. Напомним, ранее появилась информация, что Егорова и исполнительного директора команды Сергея Фельдмана планируют уволить из команды за перерасход бюджета

«Совет учредителей ФК «Уфа» и генеральный директор Александр Егоров по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Александра Анатольевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», — написала пресс-служба клуба.

Александр Егоров возглавил уфимский клуб в июне 2023 года. Под его руководством «Уфа» провела 18 матчей в LEON-Второй Лиге, набрав 31 турнирное очко, команда финишировала на втором месте. В Фонбет Кубке России «Уфа» вышла в пятый раунд Пути регионов.

Стоит отметить, что ранее также сообщалось, что отставка была уже решённым вопросом и что она произойдёт 11 декабря из-за финансов «Уфы». Так как команда является бюджетным клубом, то у неё есть регламентирующие нормы, на что можно тратить деньги. При этом руководство клуба использовало средства в качестве премий и тратило на другие вещи, именно поэтому образовались задолженности.

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Источник: экс-главу судейства РФС Егорова планируют уволить из «Уфы» за перерасход бюджета
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