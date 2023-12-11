Кобелев: весной «Динамо» будет выглядеть ещё лучше и бороться за самые высокие места

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги выступлений бело-голубых в первой части чемпионата России.

«Учитывая, что перед началом сезона команда обновилась и почти не было времени сыграться, третье место к зимней паузе для «Динамо» — хороший результат. Это не только третья строчка, но и минимальное отставание от лидеров. Всё будет зависеть от трансферов и подготовки. Будет достаточно много времени для подготовки, поэтому мне кажется, что весной «Динамо» будет выглядеть ещё лучше.

Конечно, такого прогресса и таких хороших выступлений можно было ждать перед началом сезона. Почему нет? «Динамо» обладает очень хорошим и квалифицированным составом с длинной скамейкой. Вкупе с другими московскими клубами, «Краснодаром» и «Зенитом», они будут бороться за самые высокие места», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Динамо» занимает третье место, набрав 32 очка после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.