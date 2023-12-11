Александр Шовковский — новый главный тренер «Динамо» Киев

Александр Шовковский стал новым главным тренером киевского «Динамо». Шовковский избавился от приставки исполняющий обязанности, став полноценным главным тренером команды и сменив на этом посту Мирчу Луческу. Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

48-летний Шовковский ранее входил в тренерский штаб Луческу и был его помощником. Отметим, что в прошлом сезоне, когда Мирча по состоянию здоровья некоторое время находился на больничном, Александр уже исполнял обязанности наставника киевлян. В штабе Шовковского будут продолжать работу Эмил Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов. Контракт с Шовковским был заключен до конца сезона 2023/2024.

Стоит отметить, что после назначения Шовковского исполняющим обязанности главного тренера команды, «Динамо» Киев выиграло четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Напомним, ранее, 3 ноября, 78-летний Мирча Луческу объявил о том, что покидает киевское «Динамо» и завершает свою тренерскую карьеру. Это произошло после поражения киевского «Динамо» от «Шахтёра» со счётом 0:1.