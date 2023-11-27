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Шовковский: теперь понимаю, почему говорят, что работа тренером — это электрический стул

Шовковский: теперь понимаю, почему говорят, что работа тренером — это электрический стул
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Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал свою работу.

«Футболисты нервничают перед выходом на поле. Это нормально. С выходом на поле они должны полностью сосредоточиться на выполнении тренерских наставлений и полностью реализовать весь свой потенциал. Но во время игры уже никто не нервничает. Просто выходят и играют.

Сейчас всё совсем по-другому. Я теперь прекрасно понимаю, почему говорят, что работа тренером – это электрический стул. Но это нормальный процесс, надо с холодной головой думать непосредственно об игре, о том, как её можно улучшить, что для этого нужно сделать, какие внести коррективы, как взаимодействовать с игроками, чтобы они слышали, что от них требуют, и выполняли это», — заявил Шовковский в эфире клубного YouTube-канала.

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