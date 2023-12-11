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Хаверц признан лучшим игроком «Арсенала» в ноябре

Хаверц признан лучшим игроком «Арсенала» в ноябре
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Форварда «Арсенала» Кая Хаверца признали лучшим футболистом «канониров» по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Хаверц обошёл в голосовании таких одноклубников, как Букайо Сака, Леандро Троссард и Вильям Салиба. В ноябре немецкий форвард провёл за лондонцев шесть матчей, в которых сумел забить два гола.

Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом за € 75 млн. Всего в текущем сезоне форвард провёл за «канониров» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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