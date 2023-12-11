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Юрий Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой части сезона

Юрий Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой части сезона
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением, тренер какой команды Российской Премьер-Лиги был лучшим по итогам первой части сезона.

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя. Как мне работа Ивича? Ивич — это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне. И Ивич на сегодняшний момент играет в обороне лучше всех», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Пари НН» же под руководством Сергея Юрана после аналогичного количества сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.

Таблица РПЛ
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