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Последствия подката Лукаку под Куаме, за который нападающий «Ромы» был удалён

Последствия подката Лукаку под Куаме, за который нападающий «Ромы» был удалён
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Нападающий итальянской «Фиорентины» Кристиан Куаме опубликовал фотографию ноги в соцсетях после подката игрока «Ромы» Ромелу Лукаку в матче 15-го тура Серии А.

Фото: Из личного архива

На 87-й минуте бельгийский форвард пошёл в жёсткий подкат под Куаме, за что получил прямую красную карточку.

Напомним, ранее на 64-й минуте игрок римлян Никола Залевски получил вторую жёлтую карточку и был удалён. А также после игры главный судья матча Антонио Рапуано показал красную карточку футболисту «фиалок» Николе Миленковичу, который находился на скамейке запасных.

По итогу игра итальянской Серии А закончилась со счётом 1:1. И «Рома» после 15 сыгранных матчей лиги располагается на четвёртой строчке с 25 очками. «Фиорентина» находится на шестом месте с 24 очками.

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