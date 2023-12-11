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Юрий Сёмин назвал лучшего игрока РПЛ по итогам первой части сезона

Юрий Сёмин назвал лучшего игрока РПЛ по итогам первой части сезона
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, какая команда и какой игрок были лучшими по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Лучшая команда — та, которая на первом месте. Лучший игрок — наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян», — приводит слова Сёмина «ВсёПроСпорт.ру».

Напомним, в текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге в составе «Краснодара», в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Кроме того, Сперцян отдал передачу на победный гол Никиты Кривцова во вчерашнем матче с ЦСКА (1:0), который позволил «быкам» уйти на зимний перерыв в статусе зимнего чемпиона.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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