Терёхин: после зимней паузы «Динамо» включится в борьбу за чемпионство

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин подвёл итоги выступлений бело-голубых в первой части текущего сезона чемпионата России.

«Динамовцы — молодцы. Я думаю, что после зимней паузы команда включится в борьбу за чемпионство. Навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту» должны постараться. Жалко только, что в последнем матче до зимней паузы потеряли очки. Однако стоит помнить, что играть с «Факелом» в Воронеже очень сложно», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место, набрав 32 очка после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — шесть очков. «Зенит», идущий вторым, имеет в активе 36 очков.

Напомним, летом бело-голубых возглавил чешский специалист Марцел Личка. В прошлом сезоне московская команда заняла лишь девятое место в РПЛ.