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Игрок «МЮ» Мактоминей — о поддержке тен Хага: парни твёрдо стоят за тренера

Игрок «МЮ» Мактоминей — о поддержке тен Хага: парни твёрдо стоят за тренера
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Шотландский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о поддержке главного тренера команды Эрика тен Хага со стороны футболистов.

«Нынешняя раздевалка не похожа на ту, что была при других тренерах, когда в ней порой царила токсичность. Парни твёрдо стоят за тренера», — приводит слова Мактоминея пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что половина состава игроков «красных дьяволов» недовольна нидерландским специалистом.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, и в общей сложности под его руководством команда сыграла 83 матча во всех турнирах, где победила в 53 играх, девять встреч сыграла вничью и 23 матча проиграла.

При этом 53-летний специалист в стане манкунианцев выиграл лишь один титул – Кубок лиги сезона-2022/2023.

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