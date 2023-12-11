Игорь Федотов: Шафеев два тура был лучшим судьёй. Не знаю, что случилось в Воронеже

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу Рафаэля Шафеева, главного арбитра матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо» (1:1).

«Два тура подряд Шафеев был лучшим, и первый тайм в Воронеже у него идеальный. Что случилось в перерыве, я не знаю. Во втором тайме арбитр свистел непонятные фолы и ошибался. На 47-й минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру, потом неверно дал карточку другому футболисту гостей.

Самый ключевой эпизод, повлиявший на результат, — неверно назначенный 11-метровый в ворота «Динамо». Странное решение, и я могу вновь сказать, что оно выдуманное. Борьба двух игроков, один схватил другого, и тот пытается выбраться. Это нормально. Никакого удара, толчка или отмашки со стороны Бальбуэны я не вижу. Не знаю, за что тут назначать пенальти. А игрок «Динамо» ещё и жёлтую получил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.