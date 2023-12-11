Лукас Васкес: безусловно, мне хотелось бы остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Лукас Васкес высказался о возможном продолжении сотрудничества с мадридским клубом.

«Играть за «Реал» — мечта, которая была у меня с детства. Мадрид — мой дом. Конечно, я хотел бы продлить контракт и остаться здесь ещё на несколько сезонов», — приводит слова Васкеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Васкес находится в системе мадридского «Реала» с 2007 года. Испанский футболист выиграл со «сливочными» 17 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

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В текущем сезоне Васкес провёл за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.