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В «Адана Демирспор» жёстко ответили на вопрос об интересе «Динамо» к Гравильону

В «Адана Демирспор» жёстко ответили на вопрос об интересе «Динамо» к Гравильону
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Мурат Санджак, президент турецкого клуба «Адана Демирспор», высказался об информации о том, что московское «Динамо» предложило € 5 млн за центрального защитника турецкого клуба Эндрю Гравильона.

«Неважно, обращалось к нам «Динамо» или нет, мы всё равно не собираемся расставаться с Эндрю», — приводит слова Санджака «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее журналист Фабрис Хокинс сообщил, что московское «Динамо» предложило € 5 млн за защитника турецкого «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона. Сообщалось, что российская команда хочет подписать футболиста сборной Гваделупы в ближайшее трансферное окно. Позже агент Гравильона подтвердил данную информацию.

Гравильон является воспитанником итальянского «Интера», откуда летом 2017 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перешёл в «Беневенто» за € 4 млн в возрасте 19 лет. Затем поиграл за «Пескару» и зимой 2019 года вернулся в состав миланской команды за € 6,1 млн.

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Источник: московское «Динамо» предложило € 5 млн за защитника Гравильона
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