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«Интер Майами» Месси — самая популярная команда по запросам в Google в 2023 году

Американский футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси, стал самой популярной командой по запросам в браузере Google в 2023 году. Это стало известно по данным, опубликованным в годовом отчетё Google под названием Google Trends.

Второе место по частоте запросов занял баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». На третьем месте расположился саудовский «Аль-Наср», за который выступает легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.

На четвертой строчке расположился английский «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Хосепа Гвардиолы, выигравший АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023. Пятую строчку занял еще один баскетбольный клуб НБА – «Майами Хит».

На шестом месте бейсбольная команда «Техас Рейнджерс». Седьмое место занял «Аль-Хиляль», за который играет бывший нападающий «Зенита» Малком, а также экс-игрок «ПСЖ» бразилец Неймар.

На восьмом месте немецкая «Боруссия» Дортмунд, упустившая чемпионство в Бундеслиге в заключительном туре прошлого сезона. Девятой стала сборная Индии по крикету. На 10-м месте по популярности расположилась команда НХЛ «Бостон Брюинз».