Суарес рассказал о разговоре с Месси по своему возможному переходу в «Интер Майами»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в американский «Интер Майами».

«Я поговорю со своим агентом, чтобы узнать, какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока чемпионат Бразилии не закончится. Но мой переход в «Интер Майами» возможен. Там выступает лучший игрок в мире, и он мой отличный друг, с которым я обсуждал своё будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение», — приводит слова Суареса Goal.

Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.