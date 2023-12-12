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Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Жироной»

Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Жироной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:4).

«Могу говорить как болельщик, это был очень интересный матч между «Барселоной» и «Жироной», они играли один на один, без тактики, «Жирона» была лучше, добилась большего успеха. И на этом я должен остановиться, я не могу критиковать или говорить о других командах. Игра мне понравилась, было интересно. Способность «Жироны» быть на этом уровне с такой индивидуальностью и характером удивляет», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка. «Жирона», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 41 очко.

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