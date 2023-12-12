Криштиану Роналду прокомментировал свой 50-й гол в 2023 году

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка короля и забитый 50-й гол в 2023 году.

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своём 50-м голе в 2023 году, и всё это благодаря непоколебимой поддержке моих товарищей по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году ещё есть место для нескольких голов», — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 22 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач.

Усик встретился с Криштиану Роналду