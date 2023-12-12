Марсьяль может покинуть «МЮ» и перейти в «Аль-Иттифак» Джеррарда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть английскую команду.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, в зимнее трансферное окно предложение по 28-летнему Марсьялю может сделать «Аль-Иттифак». Саудовский клуб готов заплатить за французского нападающего € 10 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается активировать опцию продления контракта с Марсьялем.

Напоним, Антони Марсьяль выступает за английский клуб с 2015 года. В текущем сезоне форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.