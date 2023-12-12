R7: Артур отказывался от перехода в «Зенит», игрока уговорил «Палмейрас»

Футболист «Палмейраса» Артур с большой долей вероятности продолжит карьеру в России. Он отказывался от перехода в «Зенит», однако бразильский клуб уговорил своего игрока принять предложение из РПЛ, информирует R7 Esportes.

Согласно сведениям источника, Артур хотел закрепиться в основном составе «Палмейраса», однако проиграл конкуренцию. Руководство клуба понимает, что не сможет гарантировать ему место в основном составе, поэтому хочет продать Артура, пока к нему есть интерес.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Артур может присоединиться к санкт-петербургскому клубу. При этом сам игрок подтвердил, что получил предложение от сине-бело-голубых, и заявил, что раздумывает над ним.