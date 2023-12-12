Стали известны имена претендентов на награду вратарю года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны имена финалистов, претендующих на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.

Претендентами на звание вратаря года являются: Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2021 году лучшим вратарём был признан Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ». Ранее Globe Soccer Awards объявила имена претендентов на награды лучшему игроку года, лучшей футболистке и игроку года по версии болельщиков.