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Представитель Захаряна: в «Зените» сказали, что Арсен медленноват. У него осталась обида

Представитель Захаряна: в «Зените» сказали, что Арсен медленноват. У него осталась обида
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Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, как его клиента не взяли в «Зенит».

«У нас же вообще не любят радоваться успехам своих. Хотя, казалось бы, молодой парень поехал в одну из лучших европейских команд. Да, всё непросто, но у Арсена есть талант, благодаря которому он пробьётся. Разговоры всегда будут. Всегда вспоминаю историю, когда совсем юный Захарян приехал в «Зенит».

Тогда специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу. Каждый оценивает по-разному. Есть «доброжелатели», которые только и хотят, чтобы Арсен сидел на скамейке. Но я считаю, что всё идёт по восходящей», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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